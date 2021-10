JA Wien-Josefstadt und Straflandesgericht werden generalsaniert

Das "Graue Haus", wie die Justizanstalt Wien-Josefstadt und das Gerichtsgebäude auch genannt wird, wird generalsaniert. Den Startschuss dafür hat Justizministerin Alma Zadic am Donnerstag gegeben.

Baustart ist in ein- bis eineinhalb Jahren, abgeschlossen sollen die Arbeiten bei dem in dem Gebäude untergebrachten Wiener Straflandesgericht etwa 2027 sein, bei der Justizanstalt Josefstadt etwa 2032. Die Kosten werden mit rund 200 Millionen Euro beziffert.

Baustart ist in ein- bis eineinhalb Jahren, bis dahin sind noch behördliche Verfahren abzuwickeln und Vorbereitungsarbeiten durchzuführen. Der Betrieb wird während der Arbeiten sowohl am Gericht als auch in der Justizanstalt voll aufrecht erhalten werden. Gefangene müssen aber teilweise abgesiedelt werden. Die genauen Modalitäten dafür stehen noch nicht fest. Das größte Gefangenenhaus Österreichs ist für knapp 1.000 Insassen zugelassen, derzeit sind es aber rund 1.100. Auch der Gerichtsbetrieb wird in vollem Umfang aufrecht erhalten. Genutzt werden soll als Ausweichquartier auch das angrenzende Gebäude des früheren Arbeits- und Sozialgerichts.