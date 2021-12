Italiener gab sich als "Adeliger" aus und ergaunerte Geld: Zeugen und Opfer gesucht

Ein 31-Jähriger Italiener wird polizeilich gesucht, nachdem er sich jahrelang als Adeliger ausgegeben und mit verschiedenen Formen des Betruges seine Opfer in Wien, Innsbruck und Deutschland um Geld gebracht hat.

Er versprach Investoren hohe Gewinne oder sammelte Spenden für angebliche wohltätige Zwecke: Ein 31-jähriger Italiener soll sich als Adeliger ausgegeben und seine Opfer um Geld betrogen haben, berichtete am Dienstag die Wiener Polizei.

Sechs Betrüger-Opfer bekannt: Weitere Opfer und Zeugen gesucht

Der Mann wurde in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol am 12. November in Innsbruck festgenommen. Sechs Geschädigte sind bekannt, die Ermittler gehen aber von weiteren Betroffenen aus und ersuchen um Hinweise.