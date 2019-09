Italien: Wertvolle Violine aus Pkw einer Wienerin gestohlen

In Italien wurde einer Wienerin eine Violine samt zweier Bögen aus einem abgestellten Pkw gestohlen. Laut der 23-jährigen Besitzerin ist das Musikinstrument rund 16.000 Euro wert.

Unbekannte Täter haben in den Nachmittagsstunden des 26. Mai eine Violine samt zweier Bögen aus einem in Quarto d'Altino in Italien abgestellten Pkw gestohlen. Das Bundeskriminalamt hat am Donnerstag auf seiner Website Fotos zur Fahndung veröffentlicht.