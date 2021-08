Italien: Österreichischer Tourist kam am Gardasee ums Leben

Ein Tourist aus Österreich ist am Montag in einem Hotel in Italien ums Leben gekommen. Ort des Unglücks: Moniga del Garda, eine Ortschaft, die am Gardasee liegt.

Der Mann, der sich mit seiner Lebensgefährtin im Hotel aufgehalten hatte, erlitt einen Herzinfarkt, wie die Carabinieri der APA bestätigten.

Hotelpersonal aus Italien versuchte Reanimation von Österreicher

Über eine Stunde lang versuchten das Personal des Hotels und Rettungseinheiten, den 53-Jährigen wiederzubeleben. Als ein Hubschrauber mit Gesundheitspersonal aus der lombardischen Stadt Brescia eintraf, war der Mann bereits tot. Die Carabinieri stellten fest, dass der Tourist aus natürlichen Gründen gestorben ist. Die Leiche soll in die Heimat überführt werden. Über die Herkunft des Mannes in Österreich gab es keine Angaben.