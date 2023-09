Italien: 13.700 Migranten kamen über Balkan-Route

In den ersten acht Monaten des Jahres 2023 kamen 13.700 Migranten und Flüchtlinge über die Balkan-Route über die Grenzen zu Slowenien und Österreich in die nordöstliche italienische Region Friaul-Julisch Venetien.

Dies berichtete der italienische Innenminister Matteo Piantedosi in einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer in Rom am Mittwoch. Die Zahlen bestätigen einen Aufwärtstrend, der bereits im Jahr 2021 begonnen hat, erklärte der Minister.

"Um die Widerstandsfähigkeit des Aufnahmesystems zu gewährleisten, wurde ein Mechanismus für die systematische Verlegung von Migranten in Aufnahmezentren in anderen Regionen aktiviert", sagte Piantedosi. Menschenrechtsorganisationen in Triest warnten vor kurzem vor einer Notlage, da die Plätze in den Aufnahmezentren nicht ausreichen. Infolgedessen schliefen über 500 aufnahmeberechtigte Asylbewerber in Triest auf der Straße.