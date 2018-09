IT-Techniker ergaunerte 23 Millionen Euro: Prozess in Wien

Am Mittwoch muss sich ein 28-Jähriger vor Gericht verantworten, da er 23 Millionen Euro von Geschäftsmännern aus Dubai ergaunerte. Mit dem Geld finanzierte er seinen "ausschweifenden Lebensstil".

Ein ungewöhnlicher Betrugsprozess findet am Mittwoch am Wiener Landesgericht statt. Ein mittelloser IT-Techniker schaffte es, mit der Vorgabe, über Dubai lukrative Deals mit IT-Produkten abwickeln zu können, innerhalb weniger Monate zwei Geschäftsmännern Darlehen in Schwindel erregenden Höhen herauszulocken. Laut Anklage erbeutete der 28-Jährige zwischen März und Dezember 2016 23 Millionen Euro.