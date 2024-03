ISS-Batteriepaket könnte drei Bundesländer überfliegen

Ein Batteriepaket, das von der Internationalen Raumstation ISS abgeworfen wurde, wird voraussichtlich am Freitag in die Erdatmosphäre zurückkehren und möglicherweise zerbrechen.

ISS-Batteriepaket: Einschlag von Trümmerteilen in Bundesländern äußerst unwahrscheinlich

ESA fordert Frühwarnsystem zum Schutz vor Weltraumschrott

Bei dem Objekt handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die in etwa so groß wie ein Auto ist und 2,6 Tonnen wiegt. Sie wurde bereits am 21. März 2021 bewusst von der ISS abgetrennt, um Jahre später in die Atmosphäre einzutreten. Für Wörner steht fest: Solche Abstürze sollten Anlass sein, endlich Schritte gegen Gefahren aus dem All zu unternehmen. "Das Batteriepaket ist von der Größe her nichts im Vergleich zu dem, was unkontrolliert im Weltraum herumfliegt. Wir brauchen endlich ein Frühwarnsystem zum Schutz der Erde", sagte der frühere Präsident der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA.