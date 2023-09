Israels Botschafter Rodgold traf in Wien zum Abschied Ludwig

Mordechai Rodgold, Israels Botschafter in Wien, hat am Mittwoch seinen letzten Tag in seiner Funktion absolviert. Zum Abschied stattete er Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) einen Besuch im Rathaus ab.

Im Rahmen eines gemeinsamen Auftritts vor Journalisten präsentierten sie unter anderem eine Schulkooperation.

Rodgold: "Habe Wien sehr geschätzt"

Rodgold, der 1991 ins israelische Außenministerium eingetreten war, diente unter anderem als Diplomat in Marokko, der Schweiz und Jordanien. Im November 2019 trat er sein Amt in Wien an. "Ich habe Wien sehr geschätzt, ich behalte Wien in meinem Herzen", versicherte er heute.

Bürgermeister Ludwig verwies darauf, dass die guten Beziehungen zwischen Wien und Israel - für die sich bereits Bürgermeister Helmut Zilk sehr eingesetzt habe - weiter ausgeweitet worden seien. Man habe etwa einen nach dem 1981 ermordeten Stadtrat Heinz Nittel benannten Verkehrserziehungspark in Jerusalem saniert.

Zusammenarbeit vereinbart

Nun wurde eine Zusammenarbeit im Bildungsbereich vereinbart. Bis zu 15 Jugendliche aus Wien bzw. aus Tel Aviv werden ab dem kommenden Jahr regelmäßig für jeweils eine Woche in die Partnerstadt reisen und dort pädagogisch betreut. Die teilnehmenden Schulen alternieren, wobei im April und September 2024 das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium GRG 23 in Liesing sowie die Ironi Hey High-School den Auftakt machen.