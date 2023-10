Israels Armee bereitet Bodenoffensive vor

Die israelische Armee rüstet sich für eine eventuelle Bodenoffensive im Gazastreifen. Richard Hecht, Sprecher des Militärs, erklärte am Donnerstag, dass man sich auf ein mögliches Bodenmanöver vorbereite, sofern dies von der politischen Führung beschlossen werde. Bisher sei eine solche Entscheidung jedoch noch nicht gefallen. Nach Angaben der radikalislamischen Hamas wurden am Donnerstag erneut Raketen auf Tel Aviv abgefeuert.

Der israelische Sprecher betonte angesichts von Bildern weitreichender Zerstörungen im Gazastreifen, es gebe "kein Flächenbombardement" in dem Palästinensergebiet. "Wir greifen kein Ziel an, das nicht auf Geheimdienstinformationen basiert", erklärte Hecht. Die Angriffe seien zwar "größer als alles, was wir bisher gesehen haben", sagte er. Die Armee bekomme aber jeweils konkrete Informationen darüber, wo militante Palästinenser sich versteckten. "Wenn eine beteiligte Person sich versteckt, werden wir (die Zivilbevölkerung) vor dem Angriff warnen", sagte er. "Menschen, die gehen wollen, gehen dann."