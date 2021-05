Israelische Flagge auf Bundeskanzleramt in Wien

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Schallenberg hissten heute die israelische Flagge. Die Fahnen auf dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium in Wien sollen Solidarität mit Israel symbolisieren.

Das Bundeskanzleramt und das Außenministerium haben am Freitag die israelische Fahne als Zeichen der Solidarität gehisst. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verurteilte in einer Aussendung die Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen "auf das Schärfste". Israel habe "das Recht auf Selbstverteidigung gegen diese Angriffe". Die gehissen Fahnen seien "Zeichen der Solidarität mit den Frauen, Kindern und Männern, die in Israel täglich in Luftschutzbunkern Schutz suchen müssen."