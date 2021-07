Israel und Marokko: Freundschaftsbaum in Wien gepflanzt

Zum Anlass der Verbesserung der Beziehungen zwischen Israel und Marokko haben die Botschafter am Donnerstag in Wien einen Freundschaftsbaum gepflanzt.

Israels Botschafter in Wien, Mordechai Rodgold, und der Botschafter des Königreichs Marokko, Azzeddine Farhane, sprachen von einem historischen Moment in den bilateralen Beziehungen.

Freundschaftsbaum in Wien gepflanzt

Bei dem Baum handelte es sich um eine Zeder aus dem marokkanischen Atlas-Gebirge, die im Garten der Residenz des israelischen Botschafters in Wien-Währing gepflanzt wurde. Farhane lobte die "ausgezeichnete Wahl". Der Baum solle wachsen und von der großen Freundschaft zwischen den beiden Ländern zeugen, so der Botschafter.

Beziehung zwischen Marokko und Israel

Bis zu Beginn der Corona-Pandemie besuchten dennoch jährlich Tausende israelische Touristen Marokko. In Marokko gibt es seit der Antike eine jüdische Gemeinde, die nach der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492 stark wuchs. Ende der 1940er Jahre lebten in Marokko rund 250.000 Juden, bevor ihre Zahl nach der Gründung des Staates Israel 1948 stark zurückging. Noch heute lebt in Marokko mit etwa 3.000 Menschen die größte jüdische Gemeinde in Nordafrika.