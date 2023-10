Israel: Möglicherweise Österreicher von Terroristen entführt

Beim Terrorangriff der Hamas auf Israel sind möglicherweise auch Österreicher von den Terroristen entführt worden.

Medienberichte zu entführten Österreichern in Israel

Das Außenministerium steht im Kontakt mit den Angehörigen. Die Personen sind seit dem Wochenende vermisst, berichtete die "Kleine Zeitung" (online). Die Angehörigen befürchten, dass sie nach Gaza entführt worden seien. Offenbar handelt es sich um drei Männer, die in einer der Siedlungen oder in einer Ortschaft am Rande des Gazastreifens im Süden Israels leben, so die Zeitung. Da ihre Vorfahren österreichische Juden gewesen seien, die von den Nazis ermordet oder aus ihrer alten Heimat vertrieben worden sind, hatten sie Anspruch auf die österreichische Staatsbürgerschaft.

Das Außenministerium bestätigte die Medieninformationen nicht. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), derzeit auf Besuch in der Türkei, sagte ebenfalls, dass es noch keine Bestätigung für eine Geiselnahme gebe. Die Hamas verschleppte mehr als 100 Israelis in den Gazastreifen, auch Frauen, Kinder, ältere Personen und Soldaten. Unter den Geiseln und Toten befinden sich auch US-Amerikaner, Deutsche, Argentinier, Mexikaner und andere. Ziel sei es, die Geiseln von der Hamas frei zu bekommen, dazu solle auch auf die Terrororganisation "eingewirkt" werden, sagte Nehammer.

Österreich bereitet Evakuierungen vor

Das Außenministerium ruft alle Österreicherinnen und Österreicher, die das Angebot eines Evakuierungsflugs in Anspruch nehmen möchten, auf, sich direkt mit der Österreichischen Botschaft in Tel Aviv per E-Mail an tel-aviv-ob@bmeia.gv.at in Verbindung zu setzen.