Israel: Foyer des NÖ Landhauses wird Ort des Gedenkens

Im Foyer des NÖ Landhauses in St. Pölten wurde am Donnerstag ein Gedenkort als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel geschaffen.

Vor dem Hintergrund der Flaggen Niederösterreichs, Österreichs, der EU und Israels hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eine Kerze entzündet. Sie betonte dabei, dass die NÖ Landesregierung "geschlossen an der Seite Israels und an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Österreich" stehe.