Island: Magma nur noch 500 Meter von Erdoberfläche entfernt

Auf der von einem Vulkanausbruch bedrohten isländischen Halbinsel Reykjanes hat sich das Magma weiter nach oben bewegt. Auch am Mittwoch bebte die Erde weiter.

Laut dem isländischen Wetterdienst, Benedikt Ófeigsson, befindet sich das Magma wahrscheinlich noch etwa 500 Meter unter der Erdoberfläche. Diese Entwicklung wird auch durch einen steigenden Schwefeldioxidgehalt in der Luft angezeigt. Diese Informationen wurden vom Sender RUV berichtet.

Evakuierte Dorfbewohner auf Island dürfen Habseligkeiten holen

Die Polizei erlaubte anderen Bewohnern vorübergehend die Rückkehr in die evakuierte Stadt Grindavík, um persönliche Gegenstände mitzunehmen. Die Rückkehr war nur für diejenigen gestattet, die es bei den vorherigen Aktionen am Montag und Dienstag nicht geschafft hatten, in die Stadt zu gelangen, und die persönlich von der Polizei kontaktiert wurden.