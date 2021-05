Islamfeindliche Vorkommnisse: 2020 sticht heraus

Die islamfeindlichen Vorkommnisse sind nicht zurückgegangen: 2020 brachte mehr als 1.400 derartige Ereignisse, was eine Zunahme bedeutet. Das registriert der „Antimuslimische Rassismus Report“, der am 19. Mai publiziert wurde.

Die Meldungen islamfeindlicher Vorfälle sind im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen. Der "Antimuslimische Rassismus Report" verzeichnet für das vergangene Jahr 1.402 Fälle und damit einen Anstieg von 33,4 Prozent. Dies seien bisher die höchsten Fallzahlen seit der Gründung der Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit & antimuslimischer Rassismus, hieß es in einer Pressekonferenz. 84 Prozent ereigneten sich im Internet.

Beschäftigung mit islamfeindlichen Vorkommnissen

Seit 2014 erhebt die Dokustelle islamfeindliche Übergriffe, die von rassistischen Postings im Internet bis zu körperlichen Attacken reichen. Waren es im Gründungsjahr noch 158 Vorfälle, stieg die Anzahl kontinuierlich an, was einerseits mit der Bekanntheit der Meldestelle zu tun haben dürfte, andererseits mit dem intensivierten Online-Monitoring. In absoluten Zahlen steigerte sich die Anzahl der Meldungen von 1.051 im Jahr 2019 auf 1.402 im vergangenen Jahr.