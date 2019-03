IS-Kämpfer: Bereits 2018 wurde eine Staatsbürgerschaft in Wien aberkannt

Der aktuelle Fall betrifft laut “Kurier” eine Person, die von kurdische Einheiten vor wenigen Tagen in Syrien gefasst worden ist. Wien wolle mit dem Verfahren ein “deutliches Zeichen” setzen, betonte Ludwig am Donnerstag am Rande eines Termins. Er zeigte sich auch zuversichtlich, dass Wege gefunden würden, den Bescheid zuzustellen.

Lösung für IS-Kämpfer gefordert

Nach Ansicht des Stadtchefs muss nun auch das Innenministerium rasch eine Lösung für zurückkehrende IS-Kämpfer finden. “Der Bund ist gefordert, hier eine generelle Entscheidung zu treffen”, sagte Ludwig. “Aber wir warten nicht”, begründete er die Tatsache, dass Wien bereits aktiv geworden ist.

(APA/red)