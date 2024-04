Irre Flucht in OÖ: Alko-Lenker raste mit 125 km/h Radweg entlang

Ein 27-jähriger betrunkener Pkw-Lenker hat bei einer waghalsigen Flucht vor der Polizei in Oberösterreich mit 125 km/h einen Radweg unsicher gemacht und dabei mehrere Radler gefährdet, bevor er nach einem Unfall festgenommen wurde.

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor der Polizei am Donnerstag bei Klaus (Bezirk Kirchdorf) mit Tempo 125 auf einen Radweg gerast und hat Biker in Gefahr gebracht. Nach eineinhalb Kilometer auf dem engen, unübersichtlichen Weg baute der Lenker mit dem Wagen einen Unfall. Darauf wollte er zu Fuß weiterflüchten. Polizisten einer nachfolgenden Streife erwischten den 27-Jährigen aber dann rasch. Ein Alkomat-Test verlief positiv, der junge Mann wurde festgenommen, so die Polizei.