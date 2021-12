Irland schließt Nachtclubs und verschärft Regeln

Wegen der hohen Corona-Fallzahlen und der neuen Omikron-Variante schließen in Irland ab 7. Dezember wieder die Nachtclubs und es gibt verschärfte Regeln.

Die Bewohner Irlands müssen sich wegen hoher Corona- Fallzahlen und der neuen Omikron-Variante wieder auf schärfere Corona-Maßnahmen einstellen. Clubs müssten ab dem 7. Dezember für zunächst einen Monat wieder schließen und Theater oder Kinos dürften nur die Hälfte ihrer Kapazitäten besetzen, kündigte der irische Premierminister Micheál Martin am Freitag in Dublin an.