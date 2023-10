Iranische Reaktion auf Israel-Angriff: Botschafter musste ins Außenministerium

Der iranische Botschafter ist am Montag in das Außenministerium in Wien zitiert worden. Die offizielle iranische Reaktion auf den barbarischen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel sei zutiefst verstörend und abzulehnen, hieß es danach aus dem Außenamt gegenüber der APA.

"Dass dieser feige terroristische Überfall als Heldentat gefeiert, Israel als 'kriminelles Apartheidregime' bezeichnet und die Auslöschung Israels gefordert wird, verurteilen wir aufs Schärfste."

Iranischer Botschafter ins Außenministerium zitiert

Dem iranischen Botschafter sei daher auf hoher Beamtenebene unmissverständlich mitgeteilt worden, dass Österreich jede Infragestellung des Existenzrechts Israels kategorisch verurteile. ​"Die Haltung der Bundesregierung ist vollkommen sonnenklar: Wir werden auch in Zukunft konsequent gegen jede Form des Antisemitismus auftreten", hieß es aus dem Außenministerium weiter.

LIVE-Blog: Angriff auf Israel

self all Open preferences.