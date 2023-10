Iran warnt Israel vor Bodenoffensive

Der Iran hat Israel eindringlich vor einem Einmarsch in den Gazastreifen gewarnt.

Nach dem Großangriff der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas am 7. Oktober bereitet Israel derzeit eine großangelegte Bodenoffensive in dem Palästinensergebiet auf. In Vorfeld hat Israel 1,1 Millionen Bewohner im Norden des Gazastreifens zur Flucht aufgefordert. zehntausende israelische Soldaten wurden bereits an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen und Panzer in die Region verlegt. Nach Armeeangaben steht sämtliches benötigte Material für eine Bodenoffensive bereit.