Inzwischen 12.000 Menschen in Wien an Grippe erkrankt

Die Zahl der Grippeerkrankten in Wien ist wieter gestiegen. Aktuell zählt der städtische Grippemeldedienst 12.000 Betroffene (Schwankungsbreite plus/minus 1.350), wie aus der am Dienstag aktualisierten Wochenstatistik hervorgeht.

Das sind um 900 registrierte Grippe-Fälle mehr als in der Woche davor. Zum Vergleich: In der Vergleichswoche des Vorjahres lag die Zahl der Erkrankten bei 8.400 Personen.

In Wien sind die Grippefälle seit Jahresbeginn kontinuierlich gestiegen. In der ersten Kalenderwoche wurden 4.200 Kranke gemeldet, in der Folgewoche 6.300, eine Woche später bereits 8.000 und zuletzt 11.100.