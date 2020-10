Investoren sehen Wien als Top-Immobilienmarkt in Europa

Wien wird als Immobilienmarkt bei Investoren unter die Top-3-Standorte in Europa gereiht. Beinahe jeder vierte Befragte (23 Prozent) hält den Wiener Immo-Markt sogar für den attraktivsten, ergab eine Umfrage des Instituts Kantar unter 400 institutionellen Investoren in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Auf den Plätzen 1 und 2 landeten London (39 Prozent) und Berlin (35 Prozent).

Zur Auswahl standen zehn europäische Metropolen, bis zu drei Nennungen waren möglich. 88 Prozent der Befragten zeigten sich überzeugt, dass Wohnimmo-Investments in europäischen Hauptstädten in den nächsten fünf Jahren nicht an Attraktivität verlieren würden. Bei deutschen Anlageprofis landete Wien dabei mit 29 Prozent auf Platz 2 der präferierten Investmentstädte, hinter Berlin mit 51 Prozent. Teilnehmer aus Österreich nannten zu 80 Prozent Wien als Tap-Standort, Berlin (53 Prozent) landete auf Platz 2 vor Amsterdam (26 Prozent).