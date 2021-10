Investor soll Wiener Austria von Schuldenberg befreien

Die Wiener Austria ist weiter auf der Suche nach Investoren, die den Schuldenberg des Clubs schrumpfen lassen. Man arbeite gerade daran, der Bundesliga sowohl einen Jahresabschluss als auch einen Liquiditätsbericht zu übermitteln.

Sportlich frönt die Austria dem Jugendstil, hinter den Kulissen plagen die Wiener jedoch Altlasten. Der kommende Mittwoch wird für den finanzielle gebeutelten Club zum nächsten Stichtag. Die Bundesliga erwartet von der Austria den Jahresabschluss sowie einen Liquiditätsbericht für die laufende Saison. Die Violetten nehmen dabei eine Verlängerung der Frist um fünf Tage in Anspruch. Immer deutlicher zeichnet sich ab: Ein Investor soll Entspannung am Verteilerkreis bringen.

Suche nach Investoren weiter am Laufen

Man arbeite "mit Hochdruck" daran, die geforderten Unterlagen der Liga nachzureichen, sagte Gerhard Krisch vor dem 2:2 gegen die Admira am Samstagabend. "Die Liga schaut sicher sehr genau hin aufgrund der Vorgeschichte. Auf Wienerisch gesagt: Es ist keine g'mahte Wiesn", meinte der Vorstand der Austria gegenüber der APA. Er bestätigte auch, dass die Suche nach externen Geldgebern mit Nachdruck am Laufen ist.

"Mittlerweile habe ich viele Gespräche mit unterschiedlichen Interessenten geführt. Einen Vertrag mit einem Investor abzuschließen wird ein bisschen dauern. Aber es ist unser Ziel, ein Grundsatz-Commitment bis spätestens Jahresende zu erreichen", berichtete Krisch. Im Sky-Interview sprach er von zehn potenziellen Investoren, mit denen Kontakt aufgenommen wurde. Darunter befindet sich auch der Spanier Ivan Bravo. Der Geschäftsmann war einst bei Real Madrid in der strategischen Planung tätig und wechselte danach nach Katar in die Aspire Academy. Dort ist er nach wie vor als Generaldirektor tätig.

Schulden türmen sich

Der Einstieg eines Investors - bis zu 49,9 Prozent der AG-Anteile kann die Austria verkaufen - war schon vor einem Jahr großes Thema in Wien-Favoriten. Eine Rückblende: Im November 2020 kam durch den Jahresabschlussbericht der Liga ans Tageslicht, dass die Austria Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro angehäuft hat. Alleine in der Saison 2019/20 schrieben die "Veilchen" ein Minus von 18,8 Mio. Euro an. Als Retter in höchster Not wurde im vergangenen März die Lifestyle-Gruppe Insignia präsentiert. Gespräche mit Bravo sollen davor abgebrochen worden sein.