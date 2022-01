Investor-Einstieg bei Austria Wien offiziell abgesegnet

Die Wiener Austria stimmte am Montag einstimmig dem Verkauf von 40 Prozent der Anteile der AG an eine Investorengruppe zu. Zehn Millionen Euro ist der Deal wert und soll dem Traditionsclub vorerst das Überleben sichern.

Die Wiener Austria hat am Montagabend einen Schritt aus der wirtschaftlichen Misere getan. Die ordentlichen Mitglieder des Vereins stimmten im Rahmen einer Generalversammlung einstimmig dem Verkauf von 40 Prozent der Anteile der AG an eine Investorengruppe zu. Die Gremien des Traditionsclubs hatten sich bereits zuvor über die Vertragsmodalitäten geeinigt. Zehn Millionen Euro ist der Deal wert, er soll der Austria vorerst das Überleben sichern.

Jürgen Werner neuer starker Mann im sportlichen Bereich

Vorerst ist der ehemalige Spieler-Berater allerdings von der Bundesliga gesperrt, im vergangenen Juni fasste Werner wegen Verstößen gegen Liga-Bestimmungen eine 18-monatige Funktionssperre aus. Diese hat der 60-Jährige angefochten. Ansonsten sind in der Viola GmbH keine unbekannten Akteure am Werk. Das Präsidium um Präsident Frank Hensel und Vize Raimund Harreither ist vertreten, dazu kommen Sympathisanten wie der mit violetten Wurzeln ausgestattete Real-Star David Alaba. Er ließ sich von seinem Vater George vertreten und meldete sich via Video bei den Anhängern.