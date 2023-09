"Invasions-Vibes": Musk kritisiert Seenotrettung im Mittelmeer

Elon Musk und das Auswärtige Amt in Berlin liefern sich eine hitzige Diskussion über die deutsche Unterstützung zur Rettung von Migranten im Mittelmeer. Der Tesla-Chef zweifelt an der Zustimmung der deutschen Bevölkerung und warnt vor "Invasions-Vibes".

Berlin und Musk streiten über Hilfe für Mittelmeer-Migranten

Regierung in Rom kritisierte Einmischung

Über das Thema hatte es in den vergangenen Tagen eine Auseinandersetzung zwischen den Regierungen in Rom und Berlin gegeben. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte in einem Brief an den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz kritisiert, dass die deutsche Regierung Organisationen, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern, finanziell unterstützen will.