Interview mit Hugo Furtado, Gründer und CEO von Dreamwaves

Wir haben ein intuitives Navigationssystem für Fußgänger entwickelt, das mit Hilfe von Audio-Augmented Reality die Menschen einfach überall hinführt. Mit unserem System ist es nicht notwendig, auf einen Bildschirm zu schauen oder Abbiegeanweisungen zu interpretieren. Folge einfach den Geräuschen, die du hörst.

Wir werden unterschiedliche Kundensegmente ansprechen. Wir beginnen mit Blinden und Sehbehinderten, da sie den größten Bedarf haben. Dann werden wir versuchen, ältere Menschen zu erreichen. Wir arbeiten mit dieser Gruppe bereits in einem Forschungsprojekt zusammen, in dem wir versuchen zu verstehen, ob sie mit 3D-Audio Richtungen verstehen können und welche Anforderungen sie an die Navigation stellen. Schließlich wollen wir uns an die Stadtradler und eScooter-Fahrer wenden. Diese letztere Gruppe würde von einer Lösung zur einfachen Navigation ohne Blick auf den Bildschirm sehr profitieren.

Wir begannen mit der Teilnahme am INiTS-Inkubator im März 2018. Damals gab es nur einen Prototyp und eine Vision. Von da an arbeiteten wir viel sowohl an der Skalierbarkeit unserer Technologie als auch an unserem Business Case. Dann erhielten wir einen Zuschuss aus dem aws preSeed-Programm, der es uns ermöglichte, ein Team zu bilden und mit der Umsetzung unserer Vision zu beginnen. Später erhielten wir auch einen Zuschuss aus dem FFG-Begünstigungsprogramm, um zu untersuchen, ob wir auch ältere Menschen unterstützen können. Kürzlich waren wir auch Teil des HiReach Startup-Labors, wo wir unsere Lösung zur Bekämpfung der Verkehrsarmut in Europa in der Zukunft anpassen wollten. All diese Schritte ermöglichten es uns, unser Team zu vergrößern und unsere Lösung zu entwickeln und zu testen. Heute befinden wir uns in der Beta-Phase der TestFlight-Plattform von Apple.