Interview mit Elke Pichler, CEO von Impactory

Mit Impactory begleiten wir Unternehmen dabei ihr gesellschaftliches Engagement interaktiv, digital und messbar zu gestalten. So erhalten gemeinnützige Organisationen nicht nur mehr Spenden, sondern auch mehr Reichweite.

Ein Beispiel, wie das funktioniert: Eine Bank in Niederösterreich verschenkt in den letzten Jahren statt den üblichen Weihnachtsgeschenken Spendengutscheine. So wurden schon 1000-fach Goodies mit Sinn verschenkt.