Internet in Wien ausgefallen: 1.000 Haushalte in Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus betroffen

Nur zwei Tage nach dem Zusammenschluss von T-Mobile und UPC kämpft man in Wien mit dem ersten technischen Problem. Rund 1.000 Haushalte blieben heute Vormittag ohne Internet.

Zwei Tage nachdem aus T-Mobile und UPC Magenta wurde, hat es am Mittwochvormittag in Wien einen größeren Ausfall der Dienste gegeben. Ursächlich dafür sei ein Stromausfall der Wiener Netze gewesen, hieß es seitens Magenta. Techniker bemühen sich um rasche Behebung. Eine Sprecherin der Wiener Netze sagte der APA, dass es in der Früh zwei Versorgungsunterbrechungen gegeben hatte.