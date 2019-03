Internationales Projekt #digitalnatives19 startet im Wiener Volkstheater

Am Wochenende startet im Wiener Volkstheater das internationale Projekt #digitalnatives19. Partnertheater werden sich bei einem Vernetzungstreffen austauschen. Das Festival anlässlich dazu startet im Mai.

Das Volkstheater startet das internationale Projekt #digitalnatives19. Dieses vernetzt Wissenschaft Bühne, Robotik, Virtual Reality und Schauspiel. “Mit ‚#digitalnatives19‘ befragen wir das Theater des 21. Jahrhunderts, also das Theater im digitalen Zeitalter. Mit welchen Themen und Inhalten muss es sich beschäftigen, welche neuen Formate müsste es erschaffen, damit es auch für die Generation Digital Natives relevant wird”, so Volkstheater-Intendantin Anna Badora zur Fragestellung des Projekts.

Am Wochenende startet das Projekt und es werden sich die Partnertheater Schauspiel Köln, Hungarian Theatre of Cluj, Comédie de Reims und National Theatre of Northern Greece bei einem Vernetzungstreffen austauschen. Am 30. März feiert “Silver Surfer” ein generationenübergreifendes Projekt des Jungen Volkstheaters mit Expert/innen des Alltags über digitale und analoge Kommunikationsformen, seine Uraufführung, und Puls-4-Infochefin Corinna Milborn moderiert am 31. März ein “Volkstheatergespräch” zum Thema “Digitalität und Demokratie”.