Internationaler Tag des Rums mit BACARDÍ Razz feiern

Am 16. August findet der internationale Tag des Rums statt. Zu diesem Anlass verlost VIENNA.at drei BACARDÍ Razz Packages.

BACARDÍ - die auf Zuckerrohr basierende Spirituose erfreut sich regelmäßig neuer Beliebtheit. Doch das war nicht immer so: In der USA wurde 1919 die Herstellung un der Verkauf von Rum verboten. Das Verbot ging bis 1933. Heute kommt dem Rum eine besondere Rolle zu - in vielen Cocktail-Klassikern ist er nicht mehr wegzudenken. Grund genug um am 16. August den Tag des Rums zu feiern.