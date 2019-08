"Internationaler Tag der Verschwundenen": Jährlich 1.000 neue Fälle in Österreich

Am Freitag findet der "Internationale Tag der Verschwundenen" statt. Derzeit sucht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz etwa nach 145.000 Menschen weltweit.

An vermisste Personen erinnert das Rote Kreuz anlässlich des "Internationalen Tags der Verschwundenen" an diesem Freitag. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sucht derzeit weltweit in 145.000 Fällen nach Vermissten. Gründe, warum Menschen abgängig sind, betreffen meist Krieg, Flucht und Naturkatastrophen.

Jedes Jahr 1.000 neue Fälle in Österreich



"Nicht zu wissen, ob Angehörige noch am Leben sind, ist das Schlimmste, was Familien passieren kann. Betroffene leben oft jahrelang mit dieser quälenden Ungewissheit", erklärte Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) am Mittwoch in einer Aussendung. In Österreich gibt es jedes Jahr 1.000 neue Fälle, welche die Suchdienstmitarbeiter des Roten Kreuzes bearbeiten. Viele Anfragen betreffen nach wie vor die Zeit des Zweiten Weltkriegs, dessen Beginn sich am Sonntag zum 80. Mal jährt.