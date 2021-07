Internationaler Paukenschlag: Journalisten und Aktivisten laut "Zeit" ausspioniert

Zahlreiche Journalisten, Menschenrechtsaktivisten sowie Oppositionelle sollen offensichtlich Gegenstand von verbotenen staatlichen Abhöraktionen gewesen sein. Geheimdienste und Polizeibehörden verschiedener Staaten sollen demnach eine Cyberwaffe herangezogen haben, um Handys zu attackieren. Das geht aus Recherchen von "Zeit", "Süddeutsche Zeitung" und 17 anderen Redaktionen hervor, wie die "Zeit" vor Kurzem erklärte.

Pegasus gilt unter Fachleuten als das derzeit leistungsfähigste Spähprogramm für Handys und ist als Cyberwaffe eingestuft. Es kann infiltrierte Smartphones in Echtzeit ausspähen und die Verschlüsselung von Chatprogrammen wie WhatsApp oder Signal umgehen. NSO verkauft das Programm nur an staatliche Behörden und für den Zweck der Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität. Auf der geleakten Liste finden sich den Recherchen zufolge jedoch unter anderem auch die Handynummern von mehr als 180 Journalistinnen und Journalisten, darunter Reporterinnen von Le Monde, Mediapart und Le Canard Enchainé in Frankreich, eine Reporterin des US-Fernsehsenders CNN, ungarische Investigativreporter sowie bekannte Journalistinnen aus Aserbaidschan.