Internationaler Immobilienkaufpreis-Vergleich: Wien im Mittelfeld

Die Immobilienplattform "Immowelt" hat die Preise für Eigentum innerhalb Österreichs und mit den Hauptstädten Deutschlands und der Schweiz verglichen. Das Ergebnis: Wien ist die drittteuerste Großstadt Österreichs und liegt im internationalen Vergleich im Mittelfeld.

In Wien müssen Eigentumskäufer im Schnitt 4.100 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Noch teurer ist da Salzburg mit durchschnittlich 4.380 Euro. Angeführt wird das Österreich-Ranking von Tirols Hauptstadt Innsbruck mit 4.920 Euro/qm². Am günstigsten sind Graz mit 2.930 Euro und Linz mit 3.080 Euro – übrigens auch im Vergleich mit den Großstädten in Deutschland und der Schweiz.