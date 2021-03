Internationaler Artenschutz-Tag: WWF legt Rettungspaket für bedrohte Arten vor

Der WWF hat anlässlich des weltweiten Artenschutz-Tages am heutigen 3. März ein Rettungspaket für bedrohte heimische Arten und ihre Lebensräume vorgelegt. Darin wird von der Politik ein Bodenschutz-Vertrag, eine eigene Biodiversitäts-Milliarde und ein großes Wiederaufbau-Programm für zerstörte Ökosysteme gefordert.

"Aufgrund jahrzehntelanger politischer Versäumnisse ist Österreich schon lange kein Umweltmusterland mehr. Daher braucht es rasch einen großen Wurf, ansonsten wird es bald still in unseren Wiesen, Flüssen und Wäldern", sagte WWF-Experte Arno Aschauer in einer Aussendung. Die Hälfte der rund 500 Lebensraumtypen in Österreich sei derzeit von der Vernichtung bedroht, stark gefährdet, oder gefährdet. Fast ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten stehe auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. "Im EU-Vergleich belegt Österreich im EU-Umweltbericht den vorletzten Platz, weil 83 Prozent der zuletzt bewerteten heimischen Arten in keinem guten Zustand sind", so Aschauer.