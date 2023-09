Internationale Künstlerinnen erobern das Café Sacher in Triest

Das im Juni eröffnete Café Sacher im Zentrum von Triest, dem ersten im Ausland, will zum Künstlermagnet werden.

So sollen dort in einer Ausstellungsreihe internationale Künstlerinnen mit einem besonderen Bezug zu Triest vorgestellt werden. Die Idee stammt vom Architekten Dizzi Alfons, Betreiber des Cafés am Standort eines ehemaligen Schuhgeschäftes.