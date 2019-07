Internationale Kfz-Diebstähle: LKA Wien und Europol nehmen zwei Personen fest

Das LKA Wien konnte zwei Mitglieder einer international agierenden Tätergruppierung festnehmen. 30 Kfz-Diebstähle konnten bisher auf die Gruppe zurückgeführt werden.

Das LKA Wien konnte in Zusammenarbeit mit Europol zwei Mitglieder einer international agierenden Tätergruppe rund um Kfz-Diebstähle ausforschen und in Österreich festnehmen.

Die beiden Männer (polnische Staatsbürger) wollten in Oberwaltersdorf (NÖ) ein Fahrzeug stehlen und über die Grenze nach Tschechien bringen.

Internationales Netzwerk besteht vermutlich aus 30 bis 50 Personen

In Polen wurden die teils hochpreisen Fahrzeuge zerlegt und in den Nahen Osten (Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Libanon) verkauft. Die internationalen Ermittlungen laufen noch weiter an.