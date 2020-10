International gesuchter Betrüger in Wiener Innenstadt gefasst

Von 2012 bis 2014 soll ein 45-Jähriger in der Ukraine Betrug mit Kreditvergaben betrieben haben. Er setzte sich damals ins Ausland ab und konnte nun in Wien festgenommen werden.

Beamten der Zielfahndung des Landeskriminalamts Wien gelang es am 14. Oktober gegen 12.10 Uhr nach intensiven Ermittlungen, einen seit 2014 flüchtigen und mittels internationalem Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen in der Wiener Innenstadt festzunehmen. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.