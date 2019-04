"Interkulturelles Mentoring" startet an 25 Schulen in Wien und NÖ

Am 25 Schulen in Wien und Niederösterreich wird derzeit das Projekt "Interkulturelles Mentoring" angeboten. Hierbei unterstützten Akademiker mit Migrationshintergrund Schüler mit ähnlichem Hintergrund beim Lernen.

Sie sind Vorbilder, Lernhelfer und Vermittler zwischen den Kulturen: Seit fast zehn Jahren helfen Akademiker mit ähnlichem Hintergrund Schülern mit Flucht- oder Migrationserfahrungen im Schulalltag und sind Schnittstelle zwischen den Kindern, Eltern und Lehrern. Derzeit wird das Projekt “Interkulturelles Mentoring” an 25 Schulen in Wien und Niederösterreich angeboten.

Gedacht ist das Angebot für jene Kinder, die wegen einer anderen Erstsprache oder einer Lernschwäche besondere Unterstützung brauchen, erzählt Projektleiterin Susanne Binder im Gespräch mit der APA. Sie ist eine der Vortragenden beim ersten Österreichischen Integrationskongress heute, Donnerstag, in Wien.

In der Praxis helfen die Mentoren u.a., indem sie vormittags oder nachmittags mit einzelnen Schülern oder kleinen Gruppen den Stoff noch einmal durchgehen. Wenn möglich und nötig kann das auch in der Muttersprache der Schüler passieren. Teils werden an den Standorten – großteils Volksschulen, aber auch Neue Mittelschulen und eine Sonderschule – auch Projekte etwa zu sozialem Lernen durchgeführt.