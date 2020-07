Intensivmediziner warnen vor experimentellen Coronavirus-Therapien

Die Autoren einer Studie der RISC-19-ICU-Kohorte, einer Untersuchung mit schwerstkranken Intensivpatienten in Europa, warnen vor der vorschnellen Anwendung experimenteller Coronavirus-Therapien. Wirkstoffe wie Chloroquin und Co. haben bisher statt Wirkung eher Nebenwirkungen gezeigt.

Die Autoren der Open-Access-Publikation auf dem EClinical Medicine-Portal des "Lancet" untersuchten bei 639 schwerkranken Covid-19-Patienten von zahlreichen Intensivabteilungen in Europa Faktoren, welche bei Aufnahme der Kranken in die Intensivstation für einen schwereren Verlauf und erhöhte Mortalität sprachen. Die Patientengruppe mit normierten Datensätzen und Analysen aller beteiligten Kliniken erlaubte laut Erstautor Pedro David Wendel Garcia von der Universitätsklinik Zürich praktisch online die Auswertung aktueller Daten. Zu der Untersuchung beigetragen haben auch Ärzte von der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Johannes Keppler Universitätsklinik in Linz und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Wiener AKH (MedUni Wien). Mit 22. April waren 398 der ursprünglich aufgenommenen Kranken wieder aus der Intensivabteilung entlassen worden oder verstorben.