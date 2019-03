Integration an Österreichs Schulen wird erhoben

Um das soziale Klima und die Herausforderungen an den Schulen des Landes zu ermitteln, sollen Klassenlehrer bzw. Klassenvorstände ab heute einen speziellen Fragebogen ausfüllen.

Die von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angekündigte Studie zu Integration, sozialem Klima und Herausforderungen an den Schulen wird heute, Mittwoch, allen Direktoren zum Ausfüllen übermittelt. Unter anderem wird darin erhoben, wie sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit religiösen Kopfbedeckungen entwickelt hat oder wie viele nicht am Schwimmunterricht teilgenommen haben.

Schul-Studie zu sozialem Klima und Integration startet

Die Fragen der vom Forschungsbüro think.difference des Soziologen und Politikberaters Kenan Güngör entwickelten Studie richten sich jeweils an die Klassenlehrer bzw. Klassenvorstände. Sie sollen etwa die Herkunftsgruppen ihrer Schüler übermitteln oder den Bildungshintergrund der Eltern grob einschätzen. Gefragt wird auch, was die Schulen benötigen, um mit Herausforderungen an ihrem Standort besser umgehen zu können.