Instagram-Account erklärt Österreich mit Memes

Der Instagram-Account oesi_dings erklärt Nicht-Österreichern unser Land - mit Memes. Der rot-weiß-rote Account hat mit einem Augenzwinkern in knapp 1,5 Monaten über 8.000 Follower auf Instagram erreicht.

Das offensichtlichste Merkmal, das Deutsche und Österreich unterscheidet, ist bekanntlich die gemeinsame Sprache. Aber es gibt in der österreichischen Kultur auch noch andere Eigenarten, die unsere Nachbarn stutzig machen. Der Instagram-Account @oesi_dings will daher Licht ins Dunkel bringen.

Mit humorvollen Memes versucht der Account die österreichischen Eigenarten näher zu bringen. Dabei geht es - je nachdem, was das Herz begehrt - um Politik, Kultur oder Kulinarik. Über 8.000 Follower hat man so in den letzten Wochen gewonnen. Und wenn es so weiter geht, sind auch die 10.000 bald erreicht