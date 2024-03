Insolvenz: Bushplanet beantragte Sanierungsverfahren

Der Großhändler Bushplanet mit Sitz in Niederösterreich ist insolvent. Eine Fortführung des Betriebs ist geplant.

Bei der Bushplanet Distribution GmbH & Co KG mit Sitz in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Wiener Neustadt beantragt. Laut Informationen des Unternehmens belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 1,49 Mio. Euro und betreffen etwa 75 Gläubiger.