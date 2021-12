Insignia bietet 25 Mio. für Austria Wien-Anteile

Das Missverständnis Austria Wien und Insignia ist um ein Kapitel reicher. Wie Medien berichtet bietet Insignie 25 Millionen Euro, um als Investor einzusteigen.

Die Tageszeitung "Standard" (Online) zitierte am Donnerstag aus einem Brief der georgischen Gruppe an Club-Präsident Frank Hensel und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil. Demnach bietet Insignia 25 Millionen Euro, um als Investor beim finanziell schwer angeschlagenen Bundesligisten einzusteigen. Der Haken daran: Die Austria hat die Suche nach einem Geldgeber schon abgeschlossen.