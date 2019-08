Insektenvielfalt auf den Grünflächen der Wiener Linien

Experten der Universität für Bodenkultur untersuchen jetzt die Grünflächen der Wiener Linien - und zwar im Hinblick auf Bienen, Schmetterlinge, Heuschrecken und Pflanzen. Teils mit verblüffenden Ergebnissen.

Immer für Überraschungen gut

Das reichliche Pflanzenangebot zieht dabei alle möglichen Tagfalterarten an, die sich an dem "Buffet" satt essen. Zu finden ist auch die Siebendornige Wollbiene - eine Wildbienenart, die bis vor wenigen Jahren in Wien eigentlich kaum zu sehen war. Insgesamt schwirren in Wien 460 Wildbienenarten herum.