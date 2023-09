Innsbruck-Wahl: Tursky kandidiert als Bürgermeister

Tursky kündigte für den Nachmittag ein Statement an. Die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl findet 2024 statt.

Die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, die im Frühjahr 2024 stattfinden wird, wirft bereits ihre Schatten voraus: Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) wird als gemeinsamer Kandidat von ÖVP, Für Innsbruck (FI) und Tiroler Seniorenbund ins Rennen und damit gegen den amtierenden Grünen-Bürgermeister Georg Willi in den Ring steigen. Dies wurde der APA am Dienstag aus der Tiroler ÖVP bestätigt. Für den Nachmittag kündigte Tursky noch ein Statement an.