Innovationsindex zeigt: In Österreich fehlen Fachkräfte

In puncto Innovationskraft stürzte Österreich im Vergleich zum Vorjahr einige Plätze ab. Besonders der Mangel an hochgebildeten Österreichern und Fachkräften wirkte sich bei der Bewertung negativ aus.

Besonders der Mangel an hochgebildeten Österreichern und Fachkräften habe sich bei der Bewertung negativ auf die Gesamtplatzierung ausgewirkt, so die Bank.

Wien liegt wegen Start-ups im Bundesländervergleich vorne

Maßgeblich für den deutlichen Vorsprung der Bundeshauptstadt seien die "durchaus beachtliche Start-up-Szene" sowie der große Beschäftigungsanteil im Hochtechnologiesektor, heißt es seitens der ING. Zudem leiste die hohe Anzahl an jungen und gebildeten Einwohnern Wiens einen erheblichen Beitrag zur Titelverteidigung.

Burgenland als Schlusslicht

Im Burgenland waren eine Vielzahl von Gründen ausschlaggebend für den letzten Rang. Weniger Haushalte verfügten über Zugang zum Internet, die Patentanmeldungen seien rückläufig gewesen und auch in den Bereichen Flexibilität und Betriebsdynamik seien weniger Punkte erzielt worden. Zudem sei die Start-up-Szene minimal ausgeprägt, die Investitionen in Forschung und Entwicklung gering und der Anteil an junger Bevölkerung unterdurchschnittlich.