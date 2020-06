Innenministerium will härtere Strafen bei Cyberkriminalität

Das Innenministerium hat schärfere Strafen und mehr Handhabe bei Cyberkriminalität geordert.

Nach dem Cyberangriff auf die Telekom Austria hatte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) schärfere Strafen für Datendiebstahl gefordert. Zudem bräuchten die Ermittlungsbehörden mehr Handhabe. "Grundlage für eine Änderung der Ermittlungsbefugnisse im Zusammenhang mit Hackerangriffen ist ein detaillierter Problemaufriss", hieß es dazu am Mittwoch auf Nachfrage aus dem Justizministerium.

Internet müsse ernst genommen werden

Geschäftliche Kommunikation solle nur mit digitaler Signatur möglich sein

Nehammer sollte sich, wenn es ihm nicht nur um mehr Rechte für die Polizei geht, um eine sichere Infrastruktur kümmern. Dies könnte etwa dadurch geschaffen werden, wenn vom Gesetz her geschäftliche Kommunikation nur mehr mit einer digitalen Signatur erlaubt wäre. Diese würde ein Unternehmen lediglich fünf Euro pro Jahr kosten und, so der Obmann der Arge Daten, eine automatische Selektion betrügerischer Mails ermöglichen. Letztlich würde das in Österreich Hunderte Millionen bis Milliarden Euro sparen.