Im Jahr 2026 plant die Polizei, das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau zu beziehen. Dieser Schritt wird unternommen, um das Gebäude, das in der Vergangenheit häufig "braune" Besucher angezogen hat, seine Bedeutung zu entkräften.

Hitler-Geburtshaus in Braunau stand seit 2011 leer

Das genaue Alter des Hauses ist unbekannt. Das Architekturbüro Marte Marte Architekten Feldkirch, das als Generalplaner fungiert, plant das zukünftige Erscheinungsbild des Gebäudes im Stil des 17. Jahrhunderts. Das Gebäude beherbergte lange Zeit ein Gasthaus mit einer Brauerei im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Stockwerken. Adolf Hitler wuchs in einer dieser Wohnungen auf. Der genaue Standort seines Geburtsortes kann heute nicht mehr rekonstruiert werden, erklärte Markus Schmoll von der Abteilung Immobilienstrategie und Großprojekte im Innenministerium.

Der Wirt baute während der Zwischenkriegszeit einen "Gedenkraum für den Führer" auf, dessen genaue Position bisher unklar ist. Im Jahr 1938 übernahm die NSDAP das Haus. Nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes wurde das Eigentum an den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. In den 197er Jahren war das Gebäude kurzzeitig eine Schule und ab 1976 beherbergte es die Lebenshilfe. Nachdem diese im Jahr 2011 ausgezogen war, stand das Gebäude leer.

Bauarbeiten an Hitler-Geburtshaus sollen 2024 starten

Innenministerium gegen Forderung für Wanderausstellung in Hitler-Geburtshaus

Die geplante Nachnutzung als Polizeigebäude wird immer wieder kritisiert, auch in Bezug auf die internationale Wahrnehmung. Die Initiative Diskurs Hitlerhaus und die Freunde von Yad Vashem schlugen vor, die Wanderschau "Die Gerechten" als Dauerausstellung in dem Gebäude unterzubringen. Das Innenministerium lehnte dies jedoch ab. Es liegt derzeit ein Angebot vor, die Ausstellung in einem ehemaligen Kino gegenüber des Hitler-Geburtshauses unterzubringen, in dem sich derzeit ein Supermarkt befindet. Die Gemeindeausschüsse werden darüber beraten, während das Ministerium den Vorschlag noch prüft. Der Braunauer Bürgermeister Johannes Waidbacher (ÖVP) möchte dazu keine Stellung nehmen.