Innenausbau der Klinik Oberwart fertiggestellt

Der Innenausbau der neuen Klinik Oberwart ist wie geplant Ende August fertiggestellt worden.

Die Außenanlagen werden bis Ende Oktober finalisiert, der Bau läuft damit seit dem Spatenstich im Mai 2020 im Zeit- und Kostenplan, erklärte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag. "Statt Kürzungen bauen wir die wohnortnahe Spitzenmedizin und die Versorgungssicherheit aus", verwies er etwa auf den Regierungsauftrag, am Standort eine neurochirurgische Abteilung zu etablieren.

Projekt laufe trotz Corona und Teuerung plangemäß

Neubau der Klinik Oberwart wurde fertiggestellt

Das Projektteam testet die neue Klinik nun bis Februar 2024. Die Übergabe an den Auftraggeber Gesundheit Burgenland ist für den 28. Februar vorgesehen. Am 21. und 22. März gibt es einen "Tag der offenen Kliniktür" für einen Blick hinter die Kulissen und von 1. bis 9. Mai eine "Rettungssperre" - Notfälle werden dann in andere Spitäler gebracht. Am 7. Mai übersiedeln die Patienten und im Juni wird das neue Krankenhaus mit einem Festakt offiziell eröffnet.