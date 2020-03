Inklusionsprojekt INKlettern: Klettern mit Menschen mit Behinderung

Einen Inklusionspreis hat ein Projekt erhalten, das die Österreichische Alpenvereinsjugend ins Leben gerufen hat: INKlettern kann Berührungsängste vor dem "Anderssein" in der Kletterhalle abbauen.

Projekt "INKLettern" soll Menschen verbinden

Ziel dieses mit dem Inklusionspreis ausgezeichneten Projektes: Menschen zueinander zu führen, Akzeptanz untereinander aufzubauen und gleichzeitig Berührungsängste abzubauen. Derzeit ist "INKlettern" auf Tour durch zahlreiche Kletterhallen in Österreich: Rund 100 Teilnehmer waren letzten Freitag in Klagenfurt dabei - Tourstopps in Graz (20.03.2020), Innsbruck (18.04.2020) und Wien (24.04.2020) folgen.

"In der Kletterhalle kommen die Leut zam." So oder so ähnlich heißt es im Volksmund. Die Verantwortlichen des Projektes "INKlettern" des Österreichischen Alpenvereins haben diese Redensart etwas erweitert: "In der Kletterhalle kommen die Leut mit und ohne körperlicher oder mentaler Behinderung zam." Denn nach diesem Motto trafen sich zahlreiche Kletterbegeisterte - und die, die es noch werden wollen - am Freitag, den 6. März, in der Kletterhalle "Boulderama" in Klagenfurt. Das für manche immer noch Ungewöhnliche dabei: Die Kletterer kamen auf zwei Beinen, mit Gehhilfen, ihren Assistenten oder im Rollstuhl.